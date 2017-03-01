Нурмагомедов выразил желание провести титульный бой с Макгрегором в России

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил о своём желании провести поединок с чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором в России, но отметил, что это решение будет зависеть от воли ирландского спортсмена.

«Я надеюсь, что этот бой пройдёт в России. Шансы на это — 50 на 50, всё зависит от Макгрегора. Если он скажет, что встретится со мной в России, UFC устроит этот бой. Но если он скажет, что хочет драться в Нью-Йорке, Лас-Вегасе или Ирландии — все поедут за ним», — цитирует российского бойца MMA Fighting.

4 марта 2017 года Нурмагомедов сразится с Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе.