Чешская биатлонистка сочла Россию не заслуживающей доверия страной

Бывшая чешская биатлонистка Барбора Томешова заявила о недоверии к России из-за допинговых скандалов. Слова спортсменки во вторник, 14 февраля, приводит iDNES.

«Я считаю, что российские спортсмены — жертвы системы. Мы не знаем точно, как это работало, я не читала доклад Макларена. Российские спортсмены считаются чуть ли не богами в своей стране, и когда кто-то посягает на них — эти люди сразу же становятся врагами. Я не верю русским», — сказала Томешова.

По словам биатлонистки, Россия не заслуживает доверия, так как оправдывает спортсменов, применявших допинг. На вопрос об угрозах, которые получают чешские биатлонисты, Томешова ответила: «Нас считают русофобами. Что именно приходят за угрозы — информация не для прессы».

В понедельник тренер сборной Чехии по биатлону Ондржей Рыбарш рассказал об угрозах в адрес членов команды со стороны российских болельщиков.

22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) начал расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена. Еще два россиянина — участника ОИ-2014, чьи имена не называются, были отстранены от соревнований. 15 января дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов были закрыты за неимением доказательств.

Томешова завершила карьеру в 2016 году.