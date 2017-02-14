Российские спортсмены начали сдавать награды в МОК

Российские спортсмены, лишенные наград в связи с положительными допинг-пробами, начали возвращать медали в Международный олимпийский комитет (МОК). С таким заявлением выступили в пресс-службе организации. Об этом сообщает ТАСС

«Нам уже были возвращены несколько медалей, мы продолжаем работу с Олимпийским комитетом России по данному вопросу. МОК не будет комментировать отдельные случаи возвращения медалей», — заявили в комитете.

Как сообщалось 13 февраля, единственными спортсменом из России, вернувшим свою медаль, был бегун Антон Кокорин . Атлет завоевал бронзу на Играх в 2008 году в эстафете 4 по 400 метров. На конец января ни один российский спортсмен, которого уличили в употреблении запрещенных препаратов, не вернул свои награды.

Во время перепроверки допинг-проб спортсменов с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне сотрудники МОК выявили, что из 1243 проб 98 оказались положительными. Российская сборная по итогам исследования была лишена 13 наград соревнований 2008 года и пяти медалей Игр 2012 года.