Лишенные медалей российские спортсмены начали сдавать награды в МОК

Российские спортсмены начали возвращать медали после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

«Нам уже были возвращены несколько медалей, мы продолжаем работу с Олимпийским комитетом России по данному вопросу. МОК не будет комментировать отдельные случаи возвращения медалей», — заявили в комитете.

13 февраля появилась информация, что единственным российским легкоатлетом, вернувшим олимпийскую медаль по требованию МОК по итогам перепроверки допинг-проб, стал бегун Антон Кокорин . Он стал бронзовым призером ОИ-2008 в эстафете 4 по 400 метров. В конце января сообщалось, что награды не вернул ни один российский спортсмен.

МОК дважды перепроверял допинг-пробы с Олимпиад в Пекине и Лондоне. По итогам исследования 1243 проб 98 из них оказались положительными. Сборную России лишили 13 медалей ОИ-2008 и пяти наград ОИ-2012.