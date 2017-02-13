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Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» продолжит карьеру в России
Полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб проходит медосмотр в клубе Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Крылья Советов» перед подписанием контракта. Об этом сообщается в аккаунте самарской команды в Twitter.
Игрок перейдет в «Крылья Советов» в статусе свободного агента. Последним клубом полузащитника был белорусский БАТЭ. Информации о длительности и сумме контракта на данный момент нет.
Глеб уже выступал в составе самарского клуба в сезоне-2012. Полузащитник провел восемь матчей в составе команды и отметился одним голом. Также белорус играл за немецкий «Штутгарт», английский «Арсенал» и испанскую «Барселону».
За национальную сборную Глеб провел 76 матчей, в которых забил шесть мячей.
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