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Итальянец забил гол пяткой с разворотом на 180 градусов
Нападающий «Перужди» Франческо Никастро забил гол пяткой в прыжке с разворотом на 180 градусов. Видео эффектного гола во время игры 25-го тура итальянской серии Б опубликовано на YouTube-канале STENECHANNEL.
На 75-й минуте матча Никастро подпрыгнул, развернулся в воздухе на 180 градусов и пяткой забил мяч в ворота противника.
Этот необычный гол стал единственным во время игры.
После 25 туров серии Б «Перужда» занимает шестое место в таблице с 38 очками.
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