Британская бегунья Медоуз: россияне лишили меня трех медалей

Британская бегунья на короткие и средние дистанции Дженнифер Медоуз призналась, что испытывает смешанные чувства после того, как ее бронзовую медаль в беге на 800 метров на чемпионате Европы 2010 года в Барселоне повысили до уровня серебряной. Спортсменка заявила, что ей кажется, что «русский допинг» лишил ее трех других медалей, пишет The Guardian

10 февраля Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку Марию Савинову , лишив ее наград, полученных в период с конца июля 2010 года до середины августа 2013 года, в том числе лондонского олимпийского золота. Вместе с тем, Савиновой оставили золото чемпионата мира, проходившего весной 2010 года. Медоуз тогда досталась серебряная медаль на дистанции 800 метров, где она уступила россиянке 0,17 секунды.

Дженнифер Медоуз Фото: Getty Images

«Я чувствую, что лишилась этой золотой медали из-за формальности», — призналась Медоуз.

«Главное для меня в этой ситуации - несправедливость. За время моей карьеры я никогда не чувствовала, что я лучшая в мире, но теперь появилась горечь, которой не было раньше. Я задалась вопросом "А что, если?...". Вдруг я могла быть европейским и мировым чемпионом?», - добавила спортсменка.