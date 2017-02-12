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Британская бегунья Медоуз: россияне лишили меня трех медалей
Мария Савинова
Фото: РИА Новости
Британская бегунья на короткие и средние дистанции Дженнифер Медоуз призналась, что испытывает смешанные чувства после того, как ее бронзовую медаль в беге на 800 метров на чемпионате Европы 2010 года в Барселоне повысили до уровня серебряной. Спортсменка заявила, что ей кажется, что «русский допинг» лишил ее трех других медалей, пишет The Guardian.
10 февраля Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку Марию Савинову, лишив ее наград, полученных в период с конца июля 2010 года до середины августа 2013 года, в том числе лондонского олимпийского золота. Вместе с тем, Савиновой оставили золото чемпионата мира, проходившего весной 2010 года. Медоуз тогда досталась серебряная медаль на дистанции 800 метров, где она уступила россиянке 0,17 секунды.
Дженнифер Медоуз Фото: Getty Images
«Я чувствую, что лишилась этой золотой медали из-за формальности», — призналась Медоуз.
«Главное для меня в этой ситуации - несправедливость. За время моей карьеры я никогда не чувствовала, что я лучшая в мире, но теперь появилась горечь, которой не было раньше. Я задалась вопросом "А что, если?...". Вдруг я могла быть европейским и мировым чемпионом?», - добавила спортсменка.
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