Британская бегунья заявила, что из-за россиян лишилась трех медалей

Британская бегунья на короткие и средние дистанции Дженни Медоуз в интервью Guardian заявила, что лишилась "как минимум трех медалей" из-за российских спортсменов, обвиненных в употреблении допинга.

В пятницу Спортивный арбитражный суд обвинил в допинге российскую бегунью Марию Савинову и лишил ее наград, завоеванных с конца июля 2010 года по середину августа 2013 года, в том числе золота Олимпиады в Лондоне. В результате бронзовую олимпийскую медаль Медоуз повысили до серебра.

Британская спортсменка заявила, что испытывает по этому поводу смешанные чувства. Она выразила разочарование тем, что Савинова сохранила золото чемпионата мира, который проходил весной 2010 года. Тогда на дистанции 800 метров россиянка обошла Медоуз на 0,17 секунды.

"Я чувствую, что лишилась этой золотой медали по формальной причине", — сказала Медоуз. По ее словам, подобные случаи происходили в ее карьере трижды.

Ранее Международный олимпийский комитет провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпиадах в Пекине и Лондоне. Из 1243 проб 98 оказались положительными. В результате МОК лишил российскую сборную России 13 наград с Игр в Пекине и восьми медалей с Олимпиады.