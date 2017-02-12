Биатлонист Фуркад рассказал о своей позиции в вопросах борьбы с допингом

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что его позиция в борьбе с допингом не направлена против России.

«Мы общались с Шипулиным по поводу случившегося, потому что я был расстроен тем, что произошло после смешанной эстафеты. Жаль, что в этой истории возникла путаница, из-за которой россияне не пожали мне руку. Я немного импульсивен и был разочарован этим, после чего покинул подиум. Все смешалось, но моя позиция по допингу никогда не была направлена против России или биатлона в целом», — заявил спортсмен L'Equipe.

Ранее сообщалось, что по окончании спринтерской гонки Мартен Фуркад и Антон Шипулин пожали друг другу руки.