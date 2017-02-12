Мыскина: Шарапова не сможет сыграть за сборную России в 2017 году

Российская теннисистка Мария Шарапова , отбывающая дисквалификацию за употребление допинга, не сможет сыграть за сборную России в 2017 году. Об это ТАСС сообщила капитан женской национальной команды Анастасия Мыскина

В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест: в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Шарапова вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, который стартует 26 апреля.

"Мы заканчиваем играть на Кубке Федерации до ее возвращения. Второй матч кубка в апреле будет до турнира в Штутгарте, а у нее дисквалификация проходит только во время этого турнира. Поэтому по правилам мы не можем заявить ее в этом году, а до следующего давайте доживем", - сказала Мыскина.

Матч второй Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Тайваня стартовал в субботу. После первого дня счет равный - 1:1. Если российская команда пройдет своего нынешнего соперника, то в апреле сыграет против одного из проигравших в четвертьфиналах первой Мировой группы. Расписание апрельских матчей еще неизвестно, традиционно они проходят в середине месяца - приблизительно 15-16 числа.

Шарапова является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров Женской теннисной ассоциации, из них 35 - в одиночном разряде. Первой "ракеткой" мира россиянка была в августе 2005 года.