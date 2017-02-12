Первые посетители «Зенит-Арены» показали стадион изнутри: видео

Санкт-Петербургский стадион «Зенит-Арена» на Крестовском острове впервые открылся для свободного посещения, приняв десять тысяч человек на мероприятие под названием «Первый посетитель». Свои впечатления, фотографии и видеозаписи посетившие стадион люди публикуют в социальных сетях.

Фото: Instagram

Билеты на первое в истории стадиона мероприятие распространялись бесплатно, чтобы больше людей смогли оценить техническую подготовленность стадиона к будущим спортивным играм.

Фото: Instagram

Во время тестового выступления для первых зрителей «Зенит-Арены» выступили мотоцикликсты, акробаты, танцоры, водители-экстремалы и музыканты. Судя по записям в социальных сетях, посетители в целом остались довольны.

Фото: Instagram

Стадион «Зенит-Арена» - один из самых знаменитых долгостроев Петербурга, он строился больше десяти лет. Площадка должна принять матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Стройка началась еще в 2007 году и постоянно оказывалась в центре скандалов, а имевшие к ней отношение – в центре уголовных дел. Общая смета проекта стадиона за время постройки выросла в несколько раз.