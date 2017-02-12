Перед матчем Кубка Федерации в США по ошибке исполнили гимн нацисткой Германии

На церемонии открытия четвертьфинального матча Кубка Федерации по теннису среди женских команд между сборными США и Германии, стартовавшем на Гавайях в ночь на воскресенье, были исполнены устаревшие строфы немецкого гимна, сообщает агентство AP.

Вместо современной версии "Песни немцев" были спеты строфы, исполнявшиеся во времена Третьего рейха и запрещенные после 1945 года.

Теннисистка сборной Германии Андреа Петкович на пресс-конференции заявила, что произошедшее было "воплощением невежества" и она хотела уйти с корта.

"Я никогда не чувствовала себя более неуважительно за всю свою жизнь, не говоря уж о Кубке Федерации, на котором я играю уже 13 лет. Это самое худшее, что когда-либо происходило со мной", - призналась она.

Теннисная ассоциация США уже принесла официальные извинения.

"Мы ни в коем случае не хотели проявить неуважение к сборной Германии и ее болельщикам. Эта ошибка больше не повторится", - сказано в заявлении.