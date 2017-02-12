Перед матчем Кубка Федерации в США исполнили гимн нацистов

Гимн нацистской Германии исполнили по ошибке перед международным теннисным матчем сборных ФРГ и США. Об этом сообщает AP . Инцидент произошел на Гавайях, где разыгрывается Кубок Федерации по теннису. Вместо современной версии немецкого гимна «Песнь немцев» были спеты строфы, исполнявшиеся во времена Гитлера и запрещенные после 1945 года.

Немецкие спортсмены говорят, что случившееся их потрясло.

«Это невежество. Так неприятно мне не было никогда в жизни, не говоря о Кубке Федерации, на котором я играю уже 13 лет. Это самое худшее, что когда-либо происходило со мной», — сказала теннисистка сборной ФРГ Андреа Петкович . Она призналась, что хотела уйти с корта.

Спортивная ассоциация США уже принесла официальные извинения, заявив, что допущенная ошибка в будущем не повторится.

Кубок Федерации — крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. В мужском турнире аналогичное соревнование носит название Кубка Дэвиса.

«Песнь немцев» — песня, написанная на музыку Гайдна в 1841 году. Неоднократно переделывался, строфы из песни служили гимном немецкого государства в различные времена.