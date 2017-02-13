Стало известно, кто стрелял в бойца MMA, убитого в ночном клубе Великого Устюга

Роковой выстрел из ружья в известного бойца MMA Дениса Раздрогова, убитого в ночном клубе Великого Устюга, произвел 31-летний Сергей П. по кличке "Вампир".

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает местный портал gorodche.ru. Камера видеонаблюдения, установленная у входа в заведение, запечатлела нападавших, один из которых несет ружье.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье в клубе "Дежнев" в центре Великого Устюга. Сообщается, что 19-летний спортсмен заступился за администратора заведения, который отказывался пустить хулиганов. Ими, по данным издания, оказались 31-летний Сергей П. по кличке "Вампир", Алексей Б. и Алексей Г. Вскоре после первоначальной устной перебранки они вернулись с оружием, после чего прозвучал выстрел. Денис Раздрогов скончался от острой потери крови.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.