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Карлсен пропустит командный ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске
Фото: © EPA/JUSTIN LANE
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен не войдет в состав своей сборной на командный чемпионат мира по шахматам, который пройдет с 17 по 28 июня в Ханты-Мансийске. Вместо этого он примет участие в парижском этапе Grand Chess Tour, который стартует 21 июня.
"Это грустно, потому что для сборной Норвегии это был единственный шанс, который может не представиться еще долго. Но Магнус заявлен на серию турниров Grand Chess Tour, а выступать и там, и там невозможно", - приводит комментарий менеджера Карлсена - Эспена Магдестейна Matt og Patt.
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