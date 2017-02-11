Фуркад: позиция по борьбе с допингом не направлена против России

Позиция двукратного олимпийского чемпиона по биатлону француза Мартена Фуркада по борьбе с допингом не направлена против России. Об этом спортсмен сообщил в интервью французской газете L'Equipe.

В январе Фуркад неоднократно негативно высказывался относительно разгоревшегося допингового скандала в российском биатлоне, в частности, спортсмен заявлял о возможности бойкота этапов Кубка мира, если Международный союз биатлонистов (IBU) не ужесточит свою позицию относительно нарушений антидопинговых правил. А в четверг на церемонии награждения смешанной эстафеты чемпионата мира, в которой сборная России завоевала бронзовые награды, Антон Шипулин и его партнер по команде Александр Логинов не пожали французу руку. Причиной конфликта стало падение Логинова при передаче эстафеты на заключительном этапе, которое спровоцировал Фуркад, ранее заявлявший о том, что не рад Логинову, отбывшему двухлетнюю дисквалификацию за допинг, на чемпионате мира. Российские спортсмены считали, что француз сделал это намеренно.

"Мы общались с Шипулиным по поводу случившегося, потому что я был расстроен тем, что произошло после смешанной эстафеты, - сказал Фуркад. - Жаль, что в этой истории возникла путаница, из-за которой россияне не пожали мне руку. Я немного импульсивен и был разочарован этим, после чего покинул подиум. Все смешалось, но моя позиция по допингу никогда не была направлена против России или биатлона в целом".

В субботу после спринтерской гонки Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки в знак примирения.