«Манчестер Юнайтед» первым набрал 2 тысячи очков в премьер-лиге

"Манчестер Юнайтед" стал первым клубом, сумевшим преодолеть рубеж в 2 тысячи набранных очков в Английской футбольной премьер-лиге, матчи которой проводятся с сезона-1992/93. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В субботу "Манчестер Юнайтед" выиграл дома у "Уотфорда" со счетом 2:0 в матче 25-го тура чемпионата Англии. На счету МЮ стало 2000 очков (599 побед и 203 поражения). У идущего вторым "Арсенала" в активе 1797 баллов, на третьей позиции располагается "Челси" - 1755.