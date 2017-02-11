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Хоккейная сборная России победила шведов в матче Евротура
Сборная России по хоккею обыграла шведскую сборную со счетом 4:2, игра проходила в рамках шведского этапа Евротура в Гетеборге. Игра, завершившаяся со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0), стала второй для россиян и шведов. Три шайбы у России забросил Кирилл Капризов, еще одну - Максим Карпов. В первом матче турнира, который был вынесен в Санкт-Петербург, российская команда одолела финскую сборную со счетом 2:1, передает РИА «Новости».
В воскресенье россиянам предстоит сыграть с чехами.
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