Полная стоимость "Зенит-Арены" составила 43 млрд рублей

Полная стоимость строительства стадиона "Зенит-Арена" в Петербурге составила примерно 43 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.

"Мы примерно ее оценивали, 43 млрд рублей", - сказал Албин, отвечая на вопрос журналистов.

Стадион был заложен в 2007 году. Основной этап строительных работ завершился 29 декабря 2016 года.

"Зенит-Арена" - неофициальное название стадиона, официальное до сих пор не выбрано. Однако на время Кубка конфедераций и чемпионата мира - 2018 он будет называться "Санкт-Петербург Арена".