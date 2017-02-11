Бьорндален заявил о нейтралитете в конфликте между Фуркадом и Шипулиным

Самый титулованный биатлонист современности восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Оле Эйнар Бьорндален заявил, что соблюдает нейтралитет в конфликте между нашим Антоном Шипулиным и французом Мартеном Фуркадом.

Напомним, что в минувший четверг на цветочной церемонии сразу после смешанной эстафеты бронзовые призеры Антон Шипулин и Александр Логинов не пожали руку обладателю "серебра" Мартену Фуркаду.

Француз картинно зааплодировал и пытался уйти с церемонии, но был остановлен официальными лицами. Позже на пресс-конференции пикировка между Шипулиным и Фуркадом продолжилась.

В упрек французу россияне поставили преднамеренное столкновение с Логиновым в зоне передачи эстафеты и не совсем корректную борьбу на финише четвертого этапа, где француз "подрезал" Шипулина и опередил его.

Свое мнение о конфликте высказал Бьорндален:

- Была очень эмоциональная гонка, в которой каждый хотел победить. По ее ходу произошло несколько спорных ситуаций, и так случилось, что между спортсменами произошел конфликт, - приводил слова Бьорндалена ТАСС. - Но я не хочу вставать ни на чью сторону в этой истории, поскольку считаю каждого из них своим другом. Они являются великолепными спортсменами, я уважаю их обоих. Впереди нас ожидают хорошие гонки. Думаю, оба заинтересованы выступить в них удачно.