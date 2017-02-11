Бьорндален высказал свою позицию о конфликте Фуркада с Шипулиным

Самый титулованный биатлонист мира Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что не намерен вставать на сторону Шипулина или Фуркада и будет соблюдать нейтралитет. О позиции знаменитого норвежца сообщает ТАСС

«Я не хочу вставать ни на чью сторону в этой истории, поскольку считаю каждого из них своим другом. Они являются великолепными спортсменами, я уважаю их обоих. Впереди нас ожидают хорошие гонки и, думаю, оба заинтересованы выступить в них удачно», - сказал Бьорндален.

По его словам, конфликт произошел из-за накала страстей на чемпионате мира в Австрии.

Напомним, Фуркад в некорректной форме напомнил Логинову о допинговой истории, а во время эстафеты стал виновником падения россиянина.

При награждении Шипулин и Логинов не пожали Фуркаду руку. Француз демонстративно покинул пьедестал почета.

В субботу Фуркад и Шипулин участвуют в спринтерской гонке чемпионата мира.