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Видео: Бойцу ММА Монсону рассекли бровь, когда он полез в драку со сторонником Трампа
Боец ММА Джефф Монсон пострадал в ходе акции против президента США Дональда Трампа. Во время началась потасовка, в ходе которой спортсмен набросился на сторонника действующего лидера страны, который просил прекратить акцию.
Судя по записи, Монсон получил рассечение брови.
Присутствующие разняли драку и постарались удержать бойца от ее продолжения.
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