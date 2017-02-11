Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что с ним плохо обошлись

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло заявил, что в стране с ним плохо обходились. «Я был близок к тому, чтобы в 2013 году возглавить "Пари Сен-Жермен". Когда (спортивный директор клуба) Леонардо получил дисквалификацию, то он сам позвонил мне. Я был просто в микроскопическом шаге от того, чтобы возглавить "ПСЖ". Но на тот момент я был тренером сборной России»,— рассказал господин Капелло телеканалу Canal+ (цитата по «Р-Спорт»).

По словам Фабио Капелло, ему казалось, что уход из российской команды «будет предательством». «Возможно, был не прав, потому что в итоге именно в России со мной обошлись плохо, и при этом я потерял хорошую возможность возглавить большой клуб»,— отметил тренер.