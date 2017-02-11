Капитан сборной России по теннису заявила о судейском заговоре в Кубке Федерации

Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина назвала ошибки арбитров во встречах Кубка Федерации судейским заговором против нее лично. Об этом сообщает ТАСС.

«Спасибо судьям, что сегодня нам точно не помогали. У меня такое ощущение, что это судейский заговор лично против меня. Мне просто жалко ребенка, который пыхтит и выигрывает очко, а судья с большим стажем делает ошибку. Это не оправдание, и мы не просим никого подсуживать, просто такое уже не в первый раз», — заявила Мыскина.

Матч второй Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Тайваня начался в субботу, 11 февраля. В первой игре Екатерина Макарова обыграла Я Суань Ли. Во втором матче Анна Блинкова уступила Кай Чэнь Чан.