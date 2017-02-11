Капелло выразил сожаление, что не покинул сборную России ради работы в ПСЖ

Бывший наставник сборной России по футболу Фабио Капелло выразил сожаление тем фактом, что в 2013 году не ушел с поста главного тренера команды ради работы в клубе "Пари Сен-Жермен". Об этом сам Капелло рассказал в интервью французскому телеканалу Canal+.

"Я был действительно близок к подписанию контракта с ПСЖ в 2013 году. Леонардо во время дисквалификации связался со мной, мы даже согласовали условия контракта, но тогда я работал со сборной России. Для меня уход в ПСЖ был бы равносилен предательству. Но, возможно, я совершил ошибку, ведь в конце концов именно россияне плохо обошлись со мной, а я упустил возможность поработать в большом клубе", - сказал Капелло.

Итальянец Капелло был главным тренером сборной России с 2012 по 2015 годы. Ранее он возглавлял итальянские "Милан", "Рому" и "Ювентус", испанский "Реал" и сборную Англии. Под его руководством российская команда впервые с 2002 года смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. Однако на турнире в Бразилии сборная России выступила крайне неудачно: сыграв вничью с командами Южной Кореи и Алжира, а также проиграв сборной Бельгии, россияне покинули мировое первенство.

В августе 2014 года в СМИ появилась информация о том, что Капелло и тренерский штаб сборной несколько месяцев не получают зарплату. В ноябре из команды ушли помощники Капелло Кристиан Пануччи и Массимо Нери. После ряда неудачных игр на отборочном этапе чемпионата Европы 2016 года летом 2015-го было объявлено о прекращении работы Капелло на посту главного тренера сборной России.