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Шипулин и Фуркад совершили примирительное рукопожатие
Биатлонисты Антон Шипулин и Мартен Фуркад помирились и пожали друг другу руки. Об этом сообщает Twitter Союза биатлонистов России.
«Они пожали друг другу руки! Концентрируемся на спорте», - говорится в микроблоге.
Напомним, ранее у российских спортсменов случился конфликт с французом Фуркадом на чемпионате мира по биатлону, проходящем сейчас в Австрии. Фуркад в некорректной форме напомнил российским биатлонистам о допинговой истории, а во время эстафеты стал виновником падения одного из них.
Антон Шипулин и Мартен Фуркад @martinfkde помирились после спринтерской гонки в Хохфильцене— Матч ТВ (@MatchTV) 11 февраля 2017 г.
ВИДЕОhttps://t.co/hlRC3eR87I pic.twitter.com/jyFbIMyU6E
При награждении биатлонисты Шипулин и Логинов не пожали Фуркаду руку. Француз демонстративно покинул пьедестал почета.
В субботу Фуркад и Шипулин участвовали в спринтерской гонке чемпионата мира. Фуркад занял третье место. Первое место занял немец Бенедикт Долль, на втором - норвежец Йоханнес Бё.
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