Шипулин и Фуркад совершили примирительное рукопожатие

Биатлонисты Антон Шипулин и Мартен Фуркад помирились и пожали друг другу руки. Об этом сообщает Twitter Союза биатлонистов России.

«Они пожали друг другу руки! Концентрируемся на спорте», - говорится в микроблоге.

Напомним, ранее у российских спортсменов случился конфликт с французом Фуркадом на чемпионате мира по биатлону, проходящем сейчас в Австрии. Фуркад в некорректной форме напомнил российским биатлонистам о допинговой истории, а во время эстафеты стал виновником падения одного из них.

Антон Шипулин и Мартен Фуркад @martinfkde помирились после спринтерской гонки в Хохфильцене



ВИДЕОhttps://t.co/hlRC3eR87I pic.twitter.com/jyFbIMyU6E — Матч ТВ (@MatchTV) 11 февраля 2017 г.

При награждении биатлонисты Шипулин и Логинов не пожали Фуркаду руку. Француз демонстративно покинул пьедестал почета.