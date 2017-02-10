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Российскую бегунью Савинову-Фарносову лишили золота ОИ-2012
Из-за нарушения антидопинговых правил российская бегунья Мария Савинова-Фарносова была дисквалифицирована на четыре года и лишена золотой медали Олимпиады-2012 в беге на 800 м. Такое решение в Лозанне вынес спортивный арбитражный суд (CAS), сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что легкоатлетка нарушила правила перед Олимпийскими играми 2012 года.
Дисквалификация начинается с 24 августа 2015 года. Также ее лишают всех наград, которые она получила в период с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года.
Статус олимпийской чемпионки игр 2012 года в Лондоне переходит южноафриканской легкоатлетке Кастер Семеня.
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