Биатлонистку Глазырину отстранили от соревнований

Биатлонистку Екатерину Глазырину временно отстранили от соревнований, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на решение Международного союза биатлонистов (IBU).

Глазырина входит в состав сборной России на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.