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Биатлонистку Глазырину отстранили от соревнований
Биатлонистку Екатерину Глазырину временно отстранили от соревнований, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на решение Международного союза биатлонистов (IBU).
IBU, объясняя свое решение, ссылается на данные из второй части доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.
Глазырина входит в состав сборной России на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.
Ранее тренер сборной России Александр Касперович сообщил ТАСС, что биатлонистка Ирина Услугина заменит Глазырину в спринтерской гонке. "Это тактический ход", - сказал Касперович.
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