Российские поклонники биатлона «атаковали» Instagram Фуркада

Российские поклонники биатлона атаковали Instagram французского спортсмена Мартена Фуркада, который намеренно сбил с ног Александра Логинова в гонке ЧМ в Хохфильцине.

Пользователи оставили более 10 тысяч комментариев под фотографией француза. Большинство из них нецензурные и оскорбительные.

«Разве ты мужчина, когда поступаешь подло, а это подлость, а так авторитет не зарабатывается», «Честно бороться не умеем....какой позор...таких гнилых спортсменов больше нет», «Мартен, настолько мелкий поступок для такого великого спортсмена. Вы опозорили свою страну!», «Мартен — великий спортсмен. И — низкий человек», — прокомментировали пользователи.

Во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене француз наступил на лыжу Логинова, из-за чего российский биатлонист упал.

Позднее Фуркад демонстративно покинул церемонию награждения, когда когда российские спортсмены отказались пожать ему руку.