Чемпион мира Пайффер: биатлонной семьи больше не существует

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону, немецкий спортсмен Арнд Пайффер , выразил мнение, что о дружбе и взаимопонимании в так называемой «биатлонной семье» больше не может быть и речи.

«Хотя все говорят о биатлонной семье, но её уже нет. Ты можешь критиковать других спортсменов, но не все готовы воспринять критику, и что-то идёт не так», — цитирует Пайффера Sportbox.ru.

По мнению Пайффера, оставлять комментарии в социальных сетях, пусть и язвительные, в адрес своих соперников — это законно.