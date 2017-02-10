Бывший тренер сборной России назвал Логинова щенком по сравнению с Фуркадом

Олимпийский чемпион, бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин подверг критике поведение россиян после смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

«Такое поведение не красит наших спортсменов. Мартен Фуркад все делал грамотно и по правилам. Я лично не заметил толчка Логинова . Столько грязи наши вылили на француза. Руки не подают на пьедестале… Это очень некрасиво, и могут быть неприятные последствия». — сказал Аликин.

По словам специалиста, у него остался неприятный осадок после гонки. «А потом мы удивляемся, почему у нас отбирают чемпионат мира. Мне, допустим, стыдно. Будь я тренером, обязательно всех после этого посадил бы на длинную скамейку. Особенно Логинова! Его в первую очередь! Он – щенок по сравнению с Фуркадом!», — заявил олимпийский чемпион.

Во время гонки Логинов упал после контакта с Фуркадом. Инцидент произошел в момент, когда россиянин завершал забег и передавал эстафету Антону Шипулину.

После гонки Фуркад и российские биатлонисты не пожали друг другу руки, после чего француз ушел с церемонии награждения. Шипулин заявил, что потерял уважение к Фуркаду.