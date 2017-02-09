В интернете начали акцию против Фуркада

Пользователи социальных сетей возмущены поведением французского биатлониста Мартена Фуркада по отношению к российским спортсменам на чемпионате мира по биатлону. В интернете набирают популярность хештеги #Фуркадсвинья и #Фуркадтысвинья. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ

@guberniev_dmitry Наши третьи!!Молодцы!!Мартен Фуркад-ты свинья!!! #фуркадсвинья #фуркадтысвинья Фото опубликовано Политкач (@politkach) Фев 9 2017 в 7:40 PST

Есть среди моих подписчиков те кто смотрят биатлон? Настоящая французская свинья🐷 ты и 💩, мартен! На сегодняшней гонке показал своё истинное лицо. Спортсмены так себя не ведут! #фуркадсвинья Фото опубликовано Young mom. (@alllyonnna) Фев 9 2017 в 8:59 PST

Во время четвертого этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене Фуркад сбил с ног россиянина Александра Логинова . Французский спортсмен якобы случайно наехал на лыжу российского биатлониста при передаче эстафеты. В ответ российские спортсмены Антон Шипулин и Александр Логинов не стали пожимать французу руку, после чего Фурканд покинул церемонию награждения, однако вернулся на пьедестал по просьбе главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга . На соревнованиях в Хохфильцене победила сборная Германии, второе место заняла французская национальная команда, россияне стали третьими.

Во время церемонии награждения российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал Мартена Фуркада «свиньей». Мартен Фуркад неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Александра Логинова в связи с дисквалификацией российского спортсмена из-за приема запрещенных препаратов. Российский биатлонист отбыл двухлетнюю дисквалификации за употребление запрещенного эритропоэтина.

Мартен Фуркад выиграл две золотые медали на Олимпиаде в 2014 году, в гонке преследования и индивидуальной гонке. Кроме того, французский спортсмен становился двукратным серебряным призером Олимпийских игр в масс-старте в 2010 и 2014 годах, десятикратным чемпионом мира и пятикратным обладателем Кубка мира в общем зачете. Фуркад считается одним из лучших биатлонистов современности.