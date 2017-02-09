Депутат Госдумы рассказал, что сделали бы с Фуркадом во дворе, где он вырос

«Фуркад обнаглел. Он уже переходит все границы дозволенного. Во дворе, где я вырос, за такой поступок Мартену дали бы в морду. Если бы Александр Логинов встал, догнал Фуркада и дал в ему морду, я бы аплодировал стоя: «Молодец, мужик, так и надо!» — приводит слова Лебедева «Чемпионат».

По мнению депутата, француз не привык отвечать за свои поступки и извиняться.

«Должен найтись русский человек, который даст ему в морду по-мужски. На этом хамство Фуркада закончится. Я не специалист и не арбитр, но мне кажется, что нарушение было. По крайней мере, написать претензию, чтобы судейская бригада более внимательно посмотрела, можно было. А так в очередной раз «умылись» и промолчали. Ну, сколько можно терпеть, должно же быть какое-то достоинство! А мы всё молчим. По-мужски обидно и жалко. Хочется отомстить», — добавил парламентарий.

Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете в рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене.

Во время гонки француз Мартен Фуркад сбил с ног россиянина Александра Логинова.

В ответ на это Шипулин и Логинов на церемонии награждения не стали жать руку Мартену, а тот попытался покинуть пьедестал.