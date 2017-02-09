Фуркад объяснил свой уход с церемонии награждения

Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объяснил, почему покинул церемонию награждения по итогам смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Французский биатлонист заявил, что «все из-за того, что русские не пожали мне руку». Слова спортсмена передает издание «Sportbox.ru»

«Журналисты сообщили мне, что российские спортсмены не собираются пожимать мне руку. «Холодная война» — это между Россией и США, так что я бы не стал говорить ни о чём подобном в нашем случае. Кроме того, у меня раньше никогда не было плохих отношений ни с кем из спортсменов, и если кто-то хочет выразить неуважение по отношению ко мне, когда я борюсь за честный спорт, — это его личный выбор», — заявил Фуркад.

9 февраля российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Мартена Фуркада «свиньей». Свое эмоциональное заявление комментатор сделал в прямом эфире. Во время четвертого этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира Фуркад сбил с ног российского спортсмена Александра Логинова . В ответ на действия француза Логинов и биатлонист Антон Шипулин не стали пожимать Фуркаду руку. После этого инцидента французский биатлонист покинул церемонию награждения, однако вернулся на пьедестал по просьбе главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга . На четвертом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене победила сборная Германии, второе место заняла французская национальная команда, россияне стали третьими.

Мартен Фуркад неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Александра Логинова в связи с дисквалификацией российского спортсмена из-за приема запрещенных препаратов. Российский биатлонист отбыл двухлетнюю дисквалификации за употребление запрещенного эритропоэтина. Мартен Фуркад выиграл обе золотые медали на Олимпиаде в 2014 году, в гонке преследования и индивидуальной гонке. Кроме того, французский спортсмен становился двукратным серебряным призером Олимпийских игр в масс-старте в 2010 и 2014 годах, десятикратным чемпионом мира и пятикратным обладателем Кубка мира в общем зачете. Фуркад считается одним из лучших биатлонистов современности.