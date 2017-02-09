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Фуркад объяснил свой уход с церемонии награждения
Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объяснил, почему покинул церемонию награждения по итогам смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Французский биатлонист заявил, что «все из-за того, что русские не пожали мне руку». Слова спортсмена передает издание «Sportbox.ru».
«Журналисты сообщили мне, что российские спортсмены не собираются пожимать мне руку. «Холодная война» — это между Россией и США, так что я бы не стал говорить ни о чём подобном в нашем случае. Кроме того, у меня раньше никогда не было плохих отношений ни с кем из спортсменов, и если кто-то хочет выразить неуважение по отношению ко мне, когда я борюсь за честный спорт, — это его личный выбор», — заявил Фуркад.
9 февраля российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Мартена Фуркада «свиньей». Свое эмоциональное заявление комментатор сделал в прямом эфире. Во время четвертого этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира Фуркад сбил с ног российского спортсмена Александра Логинова. В ответ на действия француза Логинов и биатлонист Антон Шипулин не стали пожимать Фуркаду руку. После этого инцидента французский биатлонист покинул церемонию награждения, однако вернулся на пьедестал по просьбе главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. На четвертом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене победила сборная Германии, второе место заняла французская национальная команда, россияне стали третьими.
Мартен Фуркад неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Александра Логинова в связи с дисквалификацией российского спортсмена из-за приема запрещенных препаратов. Российский биатлонист отбыл двухлетнюю дисквалификации за употребление запрещенного эритропоэтина. Мартен Фуркад выиграл обе золотые медали на Олимпиаде в 2014 году, в гонке преследования и индивидуальной гонке. Кроме того, французский спортсмен становился двукратным серебряным призером Олимпийских игр в масс-старте в 2010 и 2014 годах, десятикратным чемпионом мира и пятикратным обладателем Кубка мира в общем зачете. Фуркад считается одним из лучших биатлонистов современности.
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