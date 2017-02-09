Биатлонист Фуркад объяснил, почему попытался уйти с церемонии награждения на ЧМ

Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил, почему попытался покинуть церемонию награждения по итогам смешанной эстафеты на чемпионате мира в Австрии.

«Журналисты сообщили мне, что российские спортсмены не собираются пожимать мне руку. «Холодная война» — это между Россией и США, так что я бы не стал говорить ни о чём подобном в нашем случае. Кроме того, у меня раньше никогда не было плохих отношений ни с кем из спортсменов, и если кто-то хочет выразить неуважение по отношению ко мне, когда я борюсь за честный спорт, — это его личный выбор», — приводит слова Фуркада Sportbox.

Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете в рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене.

Во время гонки француз Мартен Фуркад сбил с ног россиянина Александра Логинова

В ответ на это Шипулин и Логинов на церемонии награждения не стали жать руку Мартену, а тот попытался покинуть пьедестал.