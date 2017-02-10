Французский биатлонист Фийон-Майе: мы проучили русских мошенников на трассе

Серебряный призёр чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене Квентин Фийон-Майе заявил, что победа над сборной России в смешанной эстафете имеет для французской команды принципиальное значение.

«В последнее время приходилось слышать много разговоров о русских. Мошенникам не место в любом виде спорта. Когда мы можем преподать им урок на трассе, мы сводим с ними счёты», — цитирует Фийона-Майе Le Huffington Post. Ранее сообщалось, что поведение лидера французской сборной Мартена Фуркада во время смешанной эстафеты вызвало резкую критику со стороны болельщиков.