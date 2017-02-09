Полиция обнаружила запрещённые препараты у одной из сборных на ЧМ по биатлону

В Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону – 2017. Сегодня, до начала смешанной эстафеты, состоится пресс-конференция криминальной полиции Австрии, которая предположительно заявит об обнаружении запрещённых препаратов в расположении команды Казахстана.

Пресс-конференция начнётся примерно в 15:00 по московскому времени. Вчера команда Казахстана не вышла на церемонию открытия чемпионата мира.