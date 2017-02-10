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Чиновник объяснил поведение Фуркада на ЧМ по биатлону обострённым чувством справедливости

Чиновник объяснил поведение Фуркада на ЧМ по биатлону
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Технический директор Федерации лыжного спорта Франции Фабьен Сагес заявил, что к поступку Мартена Фуркада во время смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону относится с большим пониманием.
«Мартен каждый день ведёт борьбу за чистоту спорта. Он прикоснулся к этому и чувствует себя немного обманутым. Мы хотим, чтобы все успокоились, а напряжённость спала», — приводит слова Сагеса Le Huffington Post. По мнению чиновника, поведение Фуркада во время смешанной эстафеты можно объяснить его обострённым чувством справедливости и той борьбой, которую он ведёт против спортсменов, употребляющих допинг. Ранее американец Лоуэлл Бэйли назвал неправомерным выступление россиянина Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону.
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