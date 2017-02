WSJ: России предложили добровольно отказаться от ЧМ по биатлону

Международный союз биатлонистов предложил Союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени. Как сообщает The Wall Street Journal, это было вызвано повсеместно распространённой практикой принятия допинга в стране.

Международный союз биатлонистов (IBU) нанёс по российским спортсменам ещё один удар. Организация, как сообщает The Wall Street Journal, приняла решение по вопросу проведения чемпионата мира по биатлону в Тюмени в 2021 году, рекомендовав России отказаться от организации соревнований из-за повсеместного принятия допинга. Газета напоминает, что IBU последовал рекомендациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК), попросив у Союза биатлонистов России вернуть права на проведение чемпионата мира, которые были ему присуждены в октябре прошлого года. Это, уточняет The Wall Street Journal, всё равно что просить чиновника уйти в отставку. Впрочем, если Союз биатлонистов России откажется, IBU может аннулировать решение проводить чемпионат мира в российской Тюмени. The Wall Street Journal напоминает, что 6 февраля российские легкоатлеты были отстранены от участия в чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне.