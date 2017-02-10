Российские поклонники биатлона «атаковали» Instagram Фуркада

Пользователи социальной сети Instagram оставили множество комментариев под фотографией французского биатлониста Мартена Фуркада, который в гонке ЧМ в Хохфильцине уронил российского спортсмена на снег, а затем во время церемонии награждения демонстративно покинул пьедестал.

«Разве ты мужчина когда поступаешь подло, а это подлость, а так авторитет не зарабатывается», — написал один из пользователей.

«Честно бороться не умеем....какой позор...таких гнилых спортсменов больше нет», — отметил другой пользователь.

«Мартеном всегда восхищалась, его нервами, как он летит на лыжах. Но сегодня! Мартен, настолько мелкий поступок для такого великого спортсмена. Вы опозорили свою страну! Вам будет очень трудно вернуть расположение российских болельщиков!», — поделилась мнением пользовательница.

«Мартен — великий спортсмен. И — низкий человек», — резюмировал инцидент пользователь.

Всего фотография Фуркада в Instagram собрала 10 тыс. комментариев, множество которых содержали в себе ненормативную лексику и оскорбления в адрес спортсмена.

Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете в рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене.

Во время гонки француз Мартен Фуркад сбил с ног россиянина Александра Логинова

В ответ на это Шипулин и Логинов на церемонии награждения не пожали руку Мартену, а тот попытался покинуть пьедестал.