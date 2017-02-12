Бэйли: Логинов украл у меня серебро, как я должен относиться к мошеннику?

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли отметил, что Александр Логинов имеет право выступать на международных соревнованиях, но отношение к нему после дисквалификации сильно изменилось в худшую сторону.

«Шипулин прав в том, что Логинов может стартовать. Это общее правило, с которым мы ничего не можем сделать. Я не пытаюсь запретить ему стартовать, но могу констатировать, что многие спортсмены, и я в том числе, не уважают его за то, что он сделал три года назад. Я не могу сказать ничего плохого о Шипулине, но вина Логинова в употреблении ЭПО была доказана, и я это никогда не забуду. Он поступил подло по отношению к другим спортсменам. Но я уважаю любое мнение, в том числе и мнение Антона, даже при том, что оно отличается от нашего с Мартеном.

Не знаю, пожму ли я руку Логинову, если окажусь с ним на церемонии награждения, посмотрим. В Контиолахти в 2014 году я был на третьем месте, а Логинов стал вторым. Получается, что он обманул меня и украл серебряную медаль. Поставьте себя на моё место. Как я должен относиться к мошеннику? Мне будет трудно заставить себя подать ему руку», — отметил Бэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым