Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Губерниев зачитал посвященный сборной России по биатлону рэп
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев зачитал рэп, посвященный выступлению сборной России на грядущем чемпионате мира по биатлону. Видеозапись размещена на канале Биатлон HD в YouTube.
Журналист упомянул биатлонисток Ирину Старых и Светлану Слепцову, а также в стихах рассказал о готовности репортеров освещать соревнования.
Чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.
Оставить комментарий