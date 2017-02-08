Губерниев зачитал посвященный сборной России по биатлону рэп

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев зачитал рэп, посвященный выступлению сборной России на грядущем чемпионате мира по биатлону. Видеозапись размещена на канале Биатлон HD в YouTube.

Журналист упомянул биатлонисток Ирину Старых и Светлану Слепцову, а также в стихах рассказал о готовности репортеров освещать соревнования.

Чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.