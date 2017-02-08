Богословская: Англия и США нигде не хотят видеть россиян

Титулованная российская легкоатлетка, чемпионка мира и призёр Олимпиады Ольга Богословская , прокомментировала решение IAAF не восстанавливать ВФЛА в правах до ноября 2017 года.

«В принципе это решение было ожидаемым, поскольку летний чемпионат мира, а главный ориентир для всех спортсменов именно он, пройдёт в Лондоне. Англичане плохо относятся к России и не хотят нас нигде видеть. Объяснение очень простое: называть сентябрь было бы сверхнаглостью. Чемпионат едва завершится. А ноябрь сойдёт — сезон закончен, к следующему, мол, поглядим», — приводит слова Богословской «Газета.ru».

По мнению Богословской, прямую заинтересованность в отстранении российских легкоатлетов имела и американская сторона.

«Всё это было затеяно не только перед Олимпиадой, но и в том числе перед зимним чемпионатом, который впервые за последние годы проходил в США. Никакие россияне там никому не нужны. А нужен был триумф своих», — считает Богословская.

Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков заявил, что IAAF найдёт тысячу причин, чтобы не восстанавливать ВФЛА.

6 февраля стало известно, что членство ВФЛА в IAAF не будет восстановлено как минимум до ноября 2017 года.