Эрнст рассказал, почему на Олимпиаде в Сочи не раскрылось кольцо

Креативный продюсер, автор сценария открытия Олимпиады в Сочи Константин Эрнст в интервью «Матч ТВ» рассказал, что выяснил, почему тогда не раскрылось одно из снежных колец.

По его словам, кольца были исполнены идеально и представляли собой простую механическую конструкцию. Однако ирландские специалисты, работающие с конструкциями на высоте, после генеральной репетиции уронили одно из колец во время отгрузки в ангар.

«Понимая степень цейтнота, провели внешний осмотр, увидели, что как бы все ничего, и не доложили об этом», - отметил Эрнст.