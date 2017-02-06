Выбежавший на поле болельщик отправил мяч в ворота одновременно с любимой командой

Игра чемпионата Гондураса между "Олимпией" и "Мотагвой" запомнилась неоднозначной концовкой. На 94-й минуте встречи нападающий "Олимпии" Рохер Рохас отправил мяч в ворота гостей, сделав счет 2:2, но параллельно с форвардом мяч в сетку также отправил выбежавший на поле болельщик хозяев поля.

Pitch invader scores last-gasp equaliser #lol and unbelievably the goal stands • THOUGHTS!? Видео опубликовано Football Soccer Futbol (@rldesignz) Фев 6 2017 в 1:08 PST

Футболисты "Мотагвы" пытались объяснить главному арбитру встречи, что отвлеклись на выбежавшего фанаты, в связи с чем и пропустили от Рохаса. Тем не менее, гол "Олимпии" был засчитан.