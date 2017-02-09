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Фуркад "подрезал" Логинова при передаче эстафеты
Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад атаковал Александра Логинова при смене этапа в смешанной эстафете – первой гонке чемпионата мира-2017 в Хохфильцене. Логинов передавал эстафету Антону Шипулину, а Фуркад принимал ее у Кантена Фийон Майе, и уже отправившись в гонку, француз сделал легкое движение палкой в сторону катящегося по краю трассы Логинова, который, в свою очередь, упал на снег.
Напомним, что француз позволял себе ряд критичных замечаний в адрес Логинова, который вернулся в спорт после двухлетней дисквалификации.
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