Фуркад «подрезал» Логинова при передаче эстафеты

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад атаковал Александра Логинова при смене этапа в смешанной эстафете – первой гонке чемпионата мира-2017 в Хохфильцене. Логинов передавал эстафету Антону Шипулину , а Фуркад принимал ее у Кантена Фийон Майе, и уже отправившись в гонку, француз сделал легкое движение палкой в сторону катящегося по краю трассы Логинова, который, в свою очередь, упал на снег.

Напомним, что француз позволял себе ряд критичных замечаний в адрес Логинова, который вернулся в спорт после двухлетней дисквалификации.