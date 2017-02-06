«Моё окружение не считает меня предательницей»: Клишина о победе на «Русской зиме»

В Москве завершился 26-й легкоатлетический турнир «Русская зима». В женских прыжках в длину победу одержала Дарья Клишина . На данный момент она единственная из россиян, кто получил право выступать под нейтральным флагом. Воспользоваться им она планирует на чемпионате Европы в помещениях. О соревнованиях и о том, как к ней относятся тренеры и спортсмены, Клишина рассказала в интервью RT.

— Вы довольны своим выступлением? — Честно говоря, не совсем. Я знаю, что готова лучше, на тренировках прыгала дальше. Это мои первые соревнования в сезоне, сначала я страховалась и смазала первые две попытки, они не получились. После этого решила показать всё, на что способна, и в итоге начала заступать. Я тренировалась всё время на открытом стадионе, на котором дует ветер. Очень тяжело после этого перейти в закрытый манеж. Разбег становится немножко другим, приходится его корректировать. К шестой попытке уже подустала, потому что я не тренировала шесть прыжков с длинным разбегом, только с коротким.

— На какой результат вы рассчитывали? — На 6,80 м.

— Каковы ваши ближайшие планы? — Через пять дней выступлю на Кубке Риги, а 18 февраля приму участие в коммерческом старте в Белграде.

— А чемпионат России? Вы на него не поедете? — До чемпионата Европы мы решили выступить только на трёх однодневных стартах без квалификации. У меня очень интернациональная группа, тренеру тяжело раздвоиться и растроиться ради подопечных. Отбор проходить мне не придётся, наша федерация ведь до сих пор исключена. Мне достаточно иметь норматив, и он у меня есть ещё с лета.

— Сказывается ли история с допингом на настроении российских легкоатлетов, на ваш взгляд? — Конечно, сказывается. Тяжело найти мотивацию, чтобы делать своё дело. Сложно выкладываться на тренировках. Все готовятся только к российским стартам. От Международной ассоциации легкоатлетических федераций ещё никто не получил ответа — ни да, ни нет. Им вдвойне сложнее. Я-то знаю, что я могу выступать. Надеюсь, что всё решится в пользу россиян и на чемпионате Европы в Белграде я буду не одна.

— Что для вас «Русская зима», с какими чувствами приезжаете сюда? — Для меня это не первый подобный турнир, я всегда старалась здесь выступить хорошо. Я начинала, когда ещё была совсем маленькой, меня ставили вне конкурса под девятым номером бороться со взрослыми девочками. Я выросла на этих соревнованиях, манеж ЦСКА — это моя родная арена, я 13 лет выступаю за армейский клуб. Здесь у меня есть большая поддержка, но и большая ответственность.

— Вы планируете дальше выступать под нейтральным флагом? — К сожалению, нас поставили в жёсткие рамки. Под российским флагом выступить зимой уже не получается. Конечно, никому из россиян не нравится выступать нейтрально. Но все — и мы, и иностранные спортсмены, и болельщики — будем знать, за какую страну мы боремся.

— Как изменилось к вам отношение в России после Олимпиады в Рио? — Моё окружение: тренеры, спортсмены, команда, родные — никто меня не считал предательницей. Для меня это самое главное. А мнение остальных людей пускай остаётся с ними, они могут рассуждать как хотят. Я остаюсь ближе к тем, кто верит в меня и поддерживает.

Моё окружение: тренеры, спортсмены, команда, родные — никто меня не считал предательницей. Для меня это самое главное.

— А в России на вас косо не смотрят? — После Олимпиады я испытывала большой стресс, я старалась как можно реже читать всякую прессу. Лучше вообще ничего не знать и оставаться в неведении. Это поможет держать нервы в порядке. Летом было очень тяжело вынести всё происходившее.

— Вы продолжаете жить в США? — Да, я по-прежнему тренируюсь с Лореном Сигрейвом во Флориде.

— Что вам дала Олимпиада как спортсменке? Как изменила ваши тренировки, взгляды? — Это такой же обычный старт, как и все. К сожалению, у меня не получилось тогда выступить хорошо. Но, думаю, любой спортсмен хотел бы оказаться на моём месте, даже в тех непростых условиях. Олимпийский опыт бесценен. Там очень хорошая, дружелюбная обстановка, которая не приносит большего стресса, чем какой-либо другой старт.

— Если вы станете призёром на чемпионате Европы, то уже знаете, как отпразднуете, что будете делать на пьедестале почёта? — Честно говоря, я об этом не задумывалась, я даже не знаю, какой гимн будет играть в случае победы. На Олимпиаде я всё-таки буду представлять Россию, а сейчас это первый официальный турнир, где придётся выступать нейтрально. Загадывать про празднования не хочу, вдруг ещё всё поменяется.