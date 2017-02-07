Ударивший мячом в судью теннисист оштрафован на семь тысяч долларов

Международная федерация тенниса (ITF) оштрафовала канадца Дениса Шаповалова за попадание мячом в лицо судье в матче Кубка Дэвиса между сборными Канады и Великобритании. Об этом сообщается на сайте ITF.

«Спортсмен оштрафован на семь тысяч долларов за неподобающее поведение. При этом он попал мячом в лицо судье неумышленно и лично извинился перед пострадавшим. Никаких дальнейших санкций к Шаповалову применено не будет», — гласит заявление ITF.

6 февраля появилась информация, что во время матча 1/8 финала Кубка Дэвиса с британцем Кайлом Эдмундом 17-летний Шаповалов, раздосадованный ошибкой, ударил мяч в сторону трибун и попал в лицо судье на вышке.

На момент инцидента 22-летний Эдмунд выигрывал у Шаповалова со счетом 6:3, 6:4, 2:1. Это был пятый решающий матч противостояния Канады и Великобритании, проходившего в Оттаве с 3 по 5 февраля. Судья остановил встречу и присудил побед британцам.