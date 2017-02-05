WBC исключил Поветкина из рейтингов

Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает Рамблер/новости со ссылкой на «Р-Спорт»

Об исключении тяжеловеса проинформировал президент WBC Маурисио Сулейман.

«Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет», - сказал Сулейман.

Ранее Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Из-за этого был отменен поединок Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC.