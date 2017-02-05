WBC исключил из рейтингов провалившего допинг-тест Поветкина

Всемирный боксерский совет (WBC) исключил россиянина Александра Поветкина из рейтингов, решение по допинговому делу спортсмена будет вынесено на следующей неделе, сообщило агентство "Р-Спорт" со ссылкой на президента WBC Маурисио Сулеймана.

Российский супертяжеловес в декабре должен был сразиться с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день поединка Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

Бой со Стиверном тогда не состоялся, а Поветкин 17 декабря вышел на ринг против француза Йоанна Дюопа. При этом проба россиянина от 13 декабря не показала следов остарина.